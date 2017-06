Fabienne Schlumpf - im Bild an den Olympischen Spielen in Rio - siegte für die Schweiz an den Team-EM gleich in zwei Disziplinen: 3000 m Steeple und 5000 m © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Dem Team von Swiss Athletics gelingt an den Team-Europameisterschaften in Finnland in der First League ein Coup. Mit einem 3. Rang schafft das Nationalkader erstmals den Aufstieg in die Super League.