Schweizer qualifizieren sich für drittes Tournee-Springen

Simon Ammann meisterte die Qualifikationshürde in Innsbruck mühelos © KEYSTONE/dpa/ANGELIKA WARMUTH

Der dritte Wettkampf der Vierschanzentournee wird am Donnerstag (14.00 Uhr) in Innsbruck mit drei Schweizern stattfinden. Richtig überzeugend tritt das Trio in der Qualifikation jedoch nicht auf.