Schwerverletzte stirbt nach Flugzeugabsturz in Kuba

Ermittler sichern die Trümmer des abgestürzten Flugzeugs in Havanna. Mit dem Tod einer schwerverletzten Frau ist die Zahl der Opfer auf 111 gestiegen. (Foto: Marcelino Vazquez/EPA) © KEYSTONE/EPA EFE/MARCELINO VAZQUEZ

Nach dem Flugzeugabsturz in Kuba ist eine der drei überlebenden Frauen an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die 23-Jährige hatte bei dem Unglück am Freitag nahe der Hauptstadt Havanna eine schwere Schädelverletzung erlitten.Dies teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit.