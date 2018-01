Sechs Siege in Folge für die Genfer Curler

Die Genfer Schlüsselspieler Peter De Cruz, (links) und Benoît Schwarz, dürfen vor den kommenden Aufgaben zuversichtlich sein © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Rund einen Monat vor Beginn des Olympia-Turniers in Südkorea ist das Schweizer Männerteam um Skip Peter De Cruz gut in Form. Die Genfer erreichen am Perth Masters in Schottland den Final.