Servette-Stürmer Jean-Pierre Nsame erzielte gegen Le Mont bereits sein 17. Saisontor © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Servette festigt den dritten Tabellen-Rang in der Challenge League. Die Genfer besiegen im Montagsspiel der 22. Runde Le Mont 2:1. Le Mont ging in der 7. Minute durch Ridge Mobulu in Führung. Nach einer halben Stunde gelang Servettes Neuzuzug Fabry Castro der Ausgleich.