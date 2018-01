Bündner Sessellift steht stundenlang still

Im Skigebiet von Laax GR mussten am Freitag einige Wintersportgäste den Sessellift auf ungewöhnliche Art verlassen. Zum Glück spielte das Wetter mit. © Claudia Gnehm/sda

Unfreiwillige Pause für Schneesportler in der Weissen Arena in Graubünden: Wegen einer Panne ist am Freitag ein vollbesetzter Sessellift im Skigebiet von Flims, Laax und Falera rund zwei Stunden stillgestanden.