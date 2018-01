Shaqiri mit Stoke chancenlos in Manchester

) nützten bereits in der ersten Hälfte die brillante Vorarbeit Paul Pogbas zu einer beruhigenden 2:0-Führung, Romelu Lukaku erhöhte 20 Minuten vor Schluss.

Die beste Chance auf ein Tor für Stoke, dessen neuer Trainer Paul Lambert noch auf der Tribüne zuschaute, hatte Shaqiri. Der Schweizer Internationale scheiterte kurz vor der Pause aber am glänzend reagierenden Goalie David De Gea. Während Stoke auf einem Abstiegsplatz stecken bleibt, festigte Manchester United seinen 2. Platz – mit einem Respektabstand von zwölf Punkten auf Stadtrivale City.

Nicht im Aufgebot des Teams von José Mourinho stand Henrich Mchitarjan. Er könne nur Spieler gebrauchen, die mit dem Kopf voll und ganz bei Manchester seien, erklärte der Coach. Ein Abgang des Armeniers könnte also kurz bevorstehen. Dafür könnte Alexis Sanchez in Kürze von Arsenal zu ManUnited wechseln. Englische Medien berichteten, dass Manchester City nicht mehr am chilenischen Stürmer interessiert sei. Dafür könnten nun die «Red Devils» zugreifen.

Manchester United – Stoke City 3:0 (2:0). – 74’726 Zuschauer. – Tore. 9. Valencia 1:0. 38. Martial 2:0. 72. Lukaku 3:0. – Bemerkung: Stoke mit Shaqiri.

Rangliste: 1. Manchester City 23/62 (67:17). 2. Manchester United 23/50 (48:16). 3. Liverpool 23/47 (54:28). 4. Chelsea 23/47 (41:16). 5. Tottenham Hotspur 23/44 (46:21). 6. Arsenal 23/39 (41:30). 7. Burnley 23/34 (19:20). 8. Leicester City 23/31 (34:32). 9. Everton 23/27 (25:38). 10. Watford 23/26 (33:42). 11. West Ham United 23/25 (29:41). 12. Crystal Palace 23/25 (21:33). 13. Bournemouth 23/24 (24:35). 14. Huddersfield Town 23/24 (19:39). 15. Newcastle United 23/23 (21:31). 16. Brighton & Hove Albion 23/23 (17:29). 17. Southampton 23/21 (23:34). 18. Stoke City 23/20 (23:50). 19. West Bromwich Albion 23/19 (18:30). 20. Swansea City 23/17 (14:35).

(SDA)