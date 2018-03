Shiffrin und Hirscher in Sachen Preisgeld unantastbar

Überstrahlen die Konkurrenz: Mikaela Shiffrin und Marcel Hirscher © KEYSTONE/AP/ALESSANDRO TROVATI

Mikaela Shiffrin bewegt sich im alpinen Weltcup auch in finanzieller Hinsicht in eigenen Sphären. Die Amerikanerin hat in der zu Ende gegangenen Saison einen Preisgeldrekord aufgestellt.