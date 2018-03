Sidney Crosby schiesst unglaubliches Tor

Beim 3:3 in der 36.Minute jonglierte Crosby den sich in der Luft befindenden Puck, um ihn anschliessend volley ins Netz zu befördern. Ausserdem liess er sich in der 59. Minute beim Jake Guentzel seinen 700. Assist in der Regular Season der besten Liga der Welt gutschreiben. Crosby ist nebst dem Ex-Davoser Joe Thornton (1128) und dem Schweden Henrik Sedin (908) der dritte noch aktive Spieler, der diese Marke in der NHL-Qualifikation erreicht hat.

Für Montreal war es die neunte Niederlage in den letzten zehn Spielen.

(SDA)