Vor 550 Zuschauern deklassieren die St.Gallerinnen den LK Zug, wie das «Tagblatt» berichtet. 1:1 hatte es nach den ersten beiden Partien in der Schweizer Damen-Handballmeisterschaft zwischen dem LC Brühl und Zug gestanden. Die beiden Teams hatten ihre jeweiligen Heimspiele gewonnen. Damit kam es am Sonntag in der St.Galler Kreuzbleichehalle zum entscheidenden Spiel um den Titel, der Finalissima. Der LC Brühl hat damit den 30. Titelgewinn in seiner Clubgeschichte geschafft.

