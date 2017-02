Siege für Neuchâtel Xamax und Servette

Gaëtan Karlen traf zweimal für Xamax © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Neuchâtel Xamax bleibt in der Challenge League in Tuchfühlung mit Leader Zürich. Die Neuenburger siegen in der 21. Runde auswärts in Chiasso 2:0. Gaëtan Karlen avancierte mit zwei Toren zum Matchwinner für Neuchâtel Xamax, das seine Serie der Ungeschlagenheit auf acht Spiele ausbaute.