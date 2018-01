Sigurjónsson kommt – Taipi geht

«Der 27-jährige Sigurjónsson hat einen Vertrag bis Ende der laufenden Saison beim FCSG unterschrieben, mit der Option auf eine Verlängerung», schreibt der FC St.Gallen in einer Mitteilung. Sigurjónsson lief bislang 15 Mal für die isländische Nationalmannschaft auf, dabei erzielte er ein Tor. Sigurjónsson wird noch während des Trainingslagers zur Mannschaft des FCSG stossen, ehe am 20. Januar die Rückreise in die Ostschweiz ansteht.

Mittelfeldspieler Rúnar #Sigurjónsson stösst vom @1886_gc_zuerich zu unserem Team, im Gegenzug wechselt Gjelbrim Taipi zu GC. Herzlich willkommen beim #FCSG, Rúnar!

Mehr zum Transfer: https://t.co/fGM0tSA6vc pic.twitter.com/zHX3GyR69o — FC St.Gallen 1879 (@FCSG_1879) January 16, 2018

«Mit Rúnar Sigurjónsson haben wir einen erfahrenen Spieler verpflichten können, der uns die nötige Variabilität im Mittelfeld ermöglicht. Rúnar ist ein sehr ehrgeiziger Spieler, der sich beim FC St.Gallen 1879 beweisen will», sagt Sportchef Alain Sutter. Der 27-Jährige passe als Spielertyp sehr gut zum Konzept und den Vorstellungen, die Sutter mit dem FCSG umsetzen will.

Für den Präsidenten des FC St.Gallen, Matthias Hüppi, ist die Verpflichtung Sigurjónssons aus einem weiteren Grund ein Glücksfall: «Ich freue mich sehr, dass wir unseren leidenschaftlichen Fans einen Spieler wie Rúnar, einen kämpferischen ‹Wikinger›, präsentieren können.» Dass er um einen Platz in Islands WM-Kader kämpft, mache die Verpflichtung noch attraktiver.

Rúnar Sigurjonsson, der seit Juli 2016 in der Schweiz spielt, erhält beim FC St.Gallen 1879 das Trikot mit der Rückennummer 8.

Rúnar Már Sigurlaugarson Sigurjónsson

Geburtsdatum: 18.06.1990

Geburtsort: Sauðárkrókur (ISL)

Nationalität: Island

Grösse: 1,78 Meter

Bisherige Vereine: UMF Tindastoll (ISL), Ymir Kopavogur (ISL), HK Kópavogur (ISL), Valur (ISL), PEC Zwolle (NED), GIF Sundsvall (SWE), GC Zürich

(red.)