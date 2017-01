Candrian Zweite am Kreischberg

Mit 69,95 Punkten holte Candrian zwar deutlich weniger Punkte als noch am Vortag in der Qualifikation (87,50). Weil bei den schwierigen Bedingungen aber auch die Konkurrentinnen nicht an die Leistungen vom Vortag herankamen, reichte es gleichwohl zum 2. Platz. Zwei Plätze hinter der Flimserin reihte sich Elena Könz als Vierte ein.

Für Candrian war es der erste Podestplatz im Weltcup seit mehr als zwei Jahren und der fünfte insgesamt. Erfolgreicher war die 28-Jährige an Weltmeisterschaften: Vor einem Jahr wurde sie an den Titelkämpfen am Kreischberg Dritte im Big Air, 2013 im kanadischen Stoneham Zweite im Slopestyle.

(SDA)