Kandidatinnen aus ganz Europa hätten sich gemeldet, schreibt die Messe Friedrichshafen am Dienstag. Darunter ist auch eine Bewerberin aus dem FM1-Land: Franziska aus Schaanwald.

An der diesjährigen Tuning World Bodensee wird die Nachfolgerin von Vanessa Schmitt gekürt. Bevor sie einen Nissan Micra nach Hause nehmen können, müssen sich die Anwärterinnen vor der Kamera, in Abendmode und in Strandmode präsentieren.

Die Jury entscheidet am 13. Mai, wer neue Miss Tuning wird.

(red.)