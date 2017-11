So viel kostet ein Skibillett im FM1-Land

Einige Skigebiete im FM1-Land haben bereits am Wochenende den Winterbetrieb gestartet, darunter sind zum Beispiel Davos Klosters und Flims Laax Falera.



Auch in den anderen grösseren Skigebieten im FM1-Land werden schon die ersten Vorbereitungen getroffen. Noch im November wollen viele den Winterbetrieb aufnehmen.

Preise bleiben gleich

Bei den Ticketpreisen haben einige Bergbahnen Anpassungen vorgenommen. So beispielsweise in Arosa – Lenzerheide, wie der Marketingleiter Stefan Reichmuth sagt: «Wir haben dieses Jahr dynamische Preise eingeführt. Die Preise steigen oder sinken je nach Angebot und Nachfrage.» Während der Hochsaison zahle man mehr, in der Nebensaison weniger. Die Preise würden aber nicht ins Unermessliche steigen, sondern man bezahlt höchstens so viel, wie man auch für eine Tageskarte an der Kasse bezahlen würde. Das Prinzip der dynamischen Preise kennt man auch in Davos-Klosters und am Pizol.

Ansonsten ist festzustellen, dass die Preise im Allgemeinen gleich geblieben sind wie im Vorjahr. Nur in einzelnen Skigebieten hat es leichte Anpassungen von einem Franken oder einem Prozent Plus gegeben.

Die grösseren Skigebiete im FM1-Land mit Saisonbeginn und Ticketpreisen

Natürlich gibt es noch viele weitere kleinere Skigebiete im FM1-Land die wir auf der Karte nicht berücksichtigt haben. Allerdings ist bei diesen meistens noch nicht klar, wann sie den Winterbetrieb aufnehmen können. Eine Übersicht über die kleineren Skigebiete im FM1-Land findest du hier.

Präparierte Pisten in Laax:



