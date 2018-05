So viele Teilnehmer wie noch nie am Auffahrtslauf

«Die Nachfrage war bereits letztes Jahr gross, deshalb haben wir die Teilnehmerzahl nochmals erhöht», sagt der Projektleiter Urs Brülisauer. Rund 7500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden am 10. Mai 2018 an den Start gehen. «Wegen der hohen Anzahl an Teilnehmenden haben wir mehr Startblöcke eingeführt. So wird es dieses Jahr acht verschiedene Startblöcke geben.»

Die 10km-Strecke am grössten Ostschweizer Laufevent ist seit Montag ausverkauft. Das gleiche gilt für einen Grossteil der Kinderläufe. In gewissen Kategorien, unter anderem dem Halbmarathon, sind noch wenige Startplätze verfügbar. Anmelden kann man sich noch bis am 7. Mai 2018 um Mitternacht. Am Auffahrtslauf selber sind Nachmeldungen noch möglich. Alle weiteren Informationen gibt es hier.

(abl)