SP-Präsidium sucht Rückhalt bei Mitgliedern und will Urabstimmung

SP-Präsident Christian Levrat will die Parteibasis mit einer Urabstimmung für die Rentenreform mobilisieren. (Archivbild) © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Das SP-Präsidium will die Position der Partei zur Rentenreform «Altersvorsorge 2020» in einer Urabstimmung festlegen. Damit will es die Mitwirkung fördern und die Basis im Abstimmungskampf hinter sich wissen.