Spanien liefert Schriftsteller Akhanli nicht an Türkei aus

Der deutschtürkische Schriftsteller Dogan Akhanli wird von Spanien nicht an die Türkei ausgeliefert. (Archiv) © KEYSTONE/AP/PAUL WHITE

Spanien liefert den deutschtürkischen Schriftsteller Dogan Akhanli aus Köln nicht an die Türkei aus. Das teilte das spanische Justizministerium am Freitag in Madrid mit.