Spaniens König Felipe würdigt Vater Juan Carlos zum 80. Geburtstag

In Paradeuniform: Der spanische König Felipe VI. (r.) und seine Frau Letizia mit Felipes Vater Juan Carlos (l.) während der traditionellen Militärzeremonie zum neuen Jahr in Madrid. © Keystone/EPA/EMILIO NARANJO

Der spanische König Felipe VI. hat am Samstag bei der traditionellen Militärzeremonie zum neuen Jahr in Madrid seinen Vorgänger und Vater Juan Carlos gewürdigt. Zudem gratulierte er ihm zum runden Geburtstag: Juan Carlos war am Vortag 80 geworden.