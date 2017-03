Spektakuläre nächtliche Montage

In der Nacht auf Montag ist beim Bahnhof in Winterthur eines der schweizweit grössten Fahrleitungsjoche montiert worden. Der Metallkoloss erstreckt sich über acht Gleise und ist 44,5 Meter lang. © SBB

Am Bahnhof Winterthur ist in der Nacht auf Montag eines der schweizweit grössten Fahrleitungsjoche montiert worden. In knapp viereinhalb Stunden war der 44,5 Meter lange Metallkoloss eingebaut.