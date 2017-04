SRF holt Girardelli, Gisin und Berthod

Man wolle nach dem Rücktritt des langjährigen Duos Michael Hüppi und Bernhard Russi das Ski-Alpin-Kommentatorenteam neu aufstellen, heisst es in einer SRF-Mitteilung. Teil des Teams sei weiterhin auch der frühere Skitrainer Michael Bont. Die Moderatoren Stefan Hofmänner und Dani Kern seien die Experten, wenn es um die Herren-Rennen gehe, Jann Billeter und Marco Felder bei den Frauen.

Die beiden ehemaligen Skirennfahrer Marc Girardelli und Marc Berthod folgen auf Bernhard Russi, der über 30 Jahre lang an der Seite von Matthias Hüppi Skirennen kommentierte. Girardelli, 53, gehört zu den erfolgreichsten Skirennfahrern der 1980er- und 1990er-Jahre. Während seiner 17-jährigen Karriere gewann der gebürtige Österreicher unter anderem vier WM-Goldmedaillen, fünf Mal den Gesamtweltcup und 46 Weltcuprennen – stets für Luxemburg. Der 33-jährige Engadiner Berthod fuhr an der Ski-WM 2007 in Åre zwei Bronzemedaillen ein. In Adelboden erreichte er je einen Slalom- und einen Riesenslalomsieg im Weltcup.

Dominique Gisin ergänzt das bisherige Team rund um die beiden Kommentatoren Jann Billeter und Marco Felder sowie den SRF-Experten Michael Bont. Bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi gewann die heute 32-jährige Gisin die Goldmedaille in der Abfahrt. Darüber hinaus erreichte sie drei Siege und vier weitere Podestplätze im Skiweltcup.

(pd/red.)