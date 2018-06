St.Galler Cheerleader sammeln Geld für EM

«Wir suchen finanzielle Unterstützung für unsere Reise nach Helsinki. Dort findet die Cheerleader-Europameisterschaft statt», sagt Dominique Kieber, Trainerin der Senior-All-Girl. «Wir bräuchten dafür einfach eine Finanzspritze.»

Direkt qualifiziert

Da die St.Galler Cheerleader Schweizer Meister geworden sind – nun schon ihr 15. Meistertitel – haben sie sich direkt für die EM qualifiziert. Die Motivation im Team war entsprechend gross, für den Trip nach Helsinki ein Crowdfunding zu starten. Aus eigenen Kräften, wie beispielsweise über Mitgliederbeiträge, wäre die Finanzierung nicht möglich. «Wir haben eine eigene Halle, die schluckt viel Geld. Für so eine Reise braucht man ein Extrabudget», sagt Kieber.

Entsprechend gross war die Freude über den fulminanten Start des Crowdfunding. «Es war ein sensationeller Start, dann ist es etwas abgeflaut. Wir machen jetzt fleissig Werbung. Jedes Mitglied ist voll dran, zum Beispiel auf Facebook oder Instagram», so die Trainerin. «Es wäre eine grosse Erleichterung, wir könnten mit Ruhe an die EM fahren.»

Fast ein Drittel der Summe erreicht

Auf der Plattform «I believe in you» haben die Cheerleader ihr Crowdfunding platziert. Sie haben bis am Montag 1365 Franken erhalten, 5000 brauchen sie insgesamt. Das Crowdfunding läuft noch bis zum 5. Juli. «Wir schicken jetzt schon ein dickes Dankeschön an alle, die uns unterstützen», sagt Dominique Kieber. Einen Plan B gibt es nicht, falls das Crowdfunding nicht klappt. «Wir glauben fest daran, dass wir es schaffen, und geben alles dafür», sagt die Athletin.



(red.)