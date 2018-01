Stadt Wil lässt Elterntaxis durch die Polizei kontrollieren

Vor dem Mattschulhaus in Wil hält nicht nur der Bus, sondern auch Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen und abholen. © SGT/Urs Bucher

Vor einer Primarschule in Wil hat die Polizei Eltern beobachtet, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren. Damit reagiert die Stadt auf ein Problem, das Gemeinden in der ganzen Ostschweiz kennen. Das Ergebnis der Aktion in Wil überrascht.