Chancenloser FC Wil gegen Xamax

Gegen Schluss der Gala, als im Wechsel ein Tor um das andere fiel, hörten die Xamaxiens von den fast 10’000 Fans (Saisonrekord) stehenden Beifall. Der Applaus gehörte zu einem schönen Teil Raphael Nuzzolo. Der Routinier konnte vom Toreschiessen nicht genug bekommen. Als wäre er nicht schon längst als bester Goalgetter der Challenge League festgestanden, erzielte Publikumsliebling Nuzzolo im Match gegen Wil drei weitere Tore – mit denen er sein stolzes Konto der Saison auf 26 Mouchen mästete.

En passant egalisierten die Neuenburger den Liga-Rekord von 85 Punkten, den der FC Zürich vor einem Jahr aufgestellt hatte.

Gäbe es in der Challenge League einen Vizemeister, so hätte sich Schaffhausen diesen Titel gesichert. Die Schaffhauser gewannen das Nachbarduell gegen Winterthur 3:1. Sie bestätigten den guten Trend der letzten Wochen mit dem dritten Sieg in vier Spielen (bei einem Remis).

Aarau – Vaduz 4:1 (1:0). – 2799 Zuschauer. – SR Horisberger. – Tore: 13. Hammerich 1:0. 56. Hammerich 2:0. 78. Devic (Foulpenalty) 2:1. 81. Gjorgjev 3:1. 86. Peyretti 4:1. – Bemerkungen: 74. Lattenschuss Von Niederhäusern (Vaduz).

Chiasso – Wohlen 3:0 (2:0). – 400 Zuschauer. – SR Gut. – Tore: 31. Urbano 1:0. 45. Charlier 2:0. 56. Josipovic 3:0. – Bemerkungen: 84. Lattenschuss Schultz (Wohlen). 85. Gelb-rote Karte gegen Gudelj (Wohlen).

Neuchâtel Xamax – Wil 6:3 (3:1). – 9212 Zuschauer. – SR Dudic. – Tore: 5. Nuzzolo 1:0. 15. Lekaj 1:1. 22. Tréand 2:1. 26. Nuzzolo 3:1. 68. Nuzzolo 4:1. 81. Latifi 4:2. 83. Delley 5:2. 84. Cortelezzi 5:3. 88. Doudin 6:3.

Schaffhausen – Winterthur 3:1 (2:0). – 2056 Zuschauer. – SR Wolfensberger. – Tore: 14. Sessolo 1:0. 36. Barry 2:0. 46. Sessolo 3:0. 53. Markaj 3:1. – Bemerkungen: 57. Pfostenschuss Del Toro (Schaffhausen).

Servette – Rapperswil-Jona 0:3 (0:2). – 1614 Zuschauer. – SR Cibelli. – Tore: 6. Turkes 0:1. 40. Nathan (Eigentor) 0:2. 75. Fazliu 0:3. – Bemerkungen 36. Torhüter Baumann (Rapperswil-Jona) hält Foulpenalty von Vitkieviez. Pfostenschuss: 81. Turkes (Rapperswil-Jona).

Schlussrangliste: 1. Neuchâtel Xamax FCS 36/85 (82:39). 2. Schaffhausen 36/64 (70:51). 3. Servette 36/62 (56:38). 4. Vaduz 36/59 (66:50). 5. Rapperswil-Jona 36/56 (53:45). 6. Aarau 36/44 (53:62). 7. Wil 36/39 (40:50). 8. Chiasso 36/36 (42:60). 9. Winterthur 36/32 (45:60). 10. Wohlen 36/18 (41:93).

