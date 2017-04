Stau reisst nicht ab

Es staut einmal mehr: Autos vor dem Gotthard-Nordportal. © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Alle wollen in den Süden. Seit Donnerstag reisst der Stau in Richtung Tessin nicht ab, am Karfreitagmorgen um 6 Uhr betrug der Stau immer noch 13 Kilometer. Heute ist erst gegen Abend mit einer Verbesserung der Lage zu rechnen.