Stau zwischen Kriessern und Sennwald

Der erste Unfall geschah etwa um 7.15 Uhr. «Es ereignete sich eine Auffahrkollision zwischen zwei Autos. Zur Unfallaufnahme wurde die Überholspur gesperrt», sagt Gian Andrea Rezzoli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen.

Der Unfall war um 8.05 Uhr geräumt, just in diesen Minuten ereignete sich ein zweiter Unfall, an der gleichen Stelle, in die gleiche Fahrtrichtung. «Es sind drei Autos involviert. Eines musste aufgeladen werden, da es nicht mehr fahrtauglich war», so Rezzoli.

Zurzeit staut es rund eine Stunde, der Verkehr läuft mässig fliessend.

