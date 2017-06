Stefan Küngs erste Tour de Suisse

An der Tour de Suisse 2015 war ihm eine Teilnahme verwehrt geblieben. Ebenso wenig konnte der Thurgauer Veloprofi Andreas Küng an Olympia 2016 teilnehmen. Jetzt soll der 23-jährige Thurgauer das erste Mal an der Tour de Suisse starten können.

Schlimmer Sturz am Giro d’Italia

Küng war in den letzten zwei Jahren weiss Gott kein Glückspilz. Bei einem brutalen Sturz am Giro d’Italia vor zwei Jahren, bricht er sich einen Brustwirbel. In der Folge muss Küng wochenlang das Bett hüten. Deshalb verpasste er die Tour de Suisse 2015, die in Schwarzenbach praktisch an seiner Haustüre vorbeiführte.

Nach einem weiteren Horrorsturz, bei dem sich Küng das Schlüsselbein und das Becken bricht, ist für den jungen Thurgauer klar, dass er sich auch eine Olympia-Teilnehme an den Hut streichen konnte.

Lange Reha-Phase

Eine lange Zeit der Rekonvaleszenz war für Küng nach diesen beiden Stürzen zum Alltag geworden. Mittels spezieller Übungen und Physiotherapie kämpft er sich zurück in die Radprofi-Welt. «Man fällt innert Sekunden vom Top-Athleten hinunter in den Krankenstand eines pflegebedürftigen Menschen», sagt Küng gegenüber TVO. «Das ist extrem hart, nicht nur für den Körper, sondern auch für den Kopf.» Er sei sich gewohnt gewesen, täglich Sport zu treiben und den Körper topfit zu halten. «Und dann kann man nicht einmal mehr selbst aus dem Bett aufstehen.»

Jetzt liegt der Fokus auf seiner ersten Tour de Suisse

Die Vergangenheit ist passé. Küng will sich jetzt voll und ganz auf seine erste Tour de Suisse 2017 konzentrieren: «Im Grunde ist es ein Rennen wie jedes andere auch. Für mich mag es wohl ein wenig speziell sein, aber die Abläufe sind die genau gleichen.» Vollprofi, durch und durch.

TVO hat den Athleten vor seiner Abreise an die Tour de Suisse ein Stück begleitet.

(saz/tvo)