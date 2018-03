Die österreichische Allrounderin Stephanie Brunner muss sich auf eine lange Pause einstellen © KEYSTONE/APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER

Die Österreicherin Stephanie Brunner erleidet an den österreichischen Meisterschaften in Saalbach-Hinterglemm in der Abfahrt eine schwere Verletzung im linken Knie. Die 24-jährige Tirolerin riss sich – ohne zu stürzen – sowohl das Kreuzband als auch den Meniskus.