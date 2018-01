Stille bei Ostschweizer Geschäftskunden

In den letzten Tagen war das Telefonieren in der Druckerei Niedermann in St.Gallen nicht möglich. Seit einer Woche werden die Leitungen im Ostschweizer Betrieb immer wieder lahm gelegt. «Manchmal steigt die Verbindung mitten im Telefonat aus», sagt Gallus Niedermann, Geschäftsleiter der von Niedermann Druck. Dieser Zustand könnte für den Betrieb schwerwiegende Folgen haben. Täglich werden bei der Druckerei Niedermann hunderte Telefongespräche geführt. «Es kann sein, dass wir deswegen schon unzufriedene Kunden verloren haben», sagt Niedermann.

Auch St.Galler Taxifahrer betroffen

Niedermann ist mit seinem Problem nicht allein. Schweizweit litten tausende Geschäftskunden unter den toten Telefonen. Auch Taxifahrer Maurizio Vanadia wurde bereits zum zweiten Mal Opfer des anhaltenden Problems. Am Montag blieb das Telefon seiner Taxizentrale sieben Stunden lang stumm. «Was uns hier durch die Lappen geht, ist pures Geld», sagt Vanadia, der Geschäftsführer von «Taxi Forte». Kunden könnten davon ausgehen, dass der Taxiservice schuld sei, gibt Vanadia zu bedenken: «Das ist schlecht für unsere Firma.» Er wünscht sich von der Swisscom mehr Transparenz.

Keine Interviews mit der Swisscom

Doch diese gibt es bis auf Weiteres nicht. Zumindest nicht proaktiv. Eine Interview-Anfrage bei der Swisscom blieb ohne Antwort. Der Telekomanbieter reagiert auch nicht auf Nachfragen. Auf der Webseite der Swisscom steht, man arbeite mit Hochdruck an der Lösung des Problems. Offenbar hat aber auch die Swisscom das Problem noch nicht lokalisieren können: «Die genaue Ursache der Störung ist noch in Abklärung. Solange wir den präzisen Grund für die Störungen nicht kennen, können wir keine Entwarnung geben.» Die Swisscom bedauere den Vorfall ausserordentlich.

Späte Erleichterung mit Vorbehalt

Am späten Dienstagabend meldete die Swisscom, dass die Störung in der Festnetztelefonie am Dienstagnachmittag behoben werden konnte. Die genaue Ursache des Ausfalls habe die Swisscom aber noch nicht gefunden. Daher könne man noch keine definitive Entwarnung geben.

Am Dienstag funktionierte der Anschluss von Taxifahrer Maurizio Vanadia wieder. Gallus Niedermann von Niedermann Druck sitzt allerdings noch immer vor einem stummen Telefon: «Momentan denke ich noch nicht darüber nach, den Vertrag mit der Swisscom zu kündigen. Wenn das aber wochenweise so weitergeht, müssen wir Alternativen prüfen, die dann auch zu einem Wechsel führen könnten.»

(tle/saz/sda)