Streifkollision in Rheineck

Auf der Rorschacherstrasse kam es am Samstag zu einer Streifkollision. © Kapo SG

Am Samstagabend sind auf der Rorschacherstrasse in Rheineck zwei Autos kollidiert. Ein 35-jähriger Lenker kam auf noch unbekannten Gründen auf die gegenüberliegende Fahrbahn und krachte dort in ein entgegenkommendes Auto.