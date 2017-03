Streit verliert bei Rückkehr nach Philadelphia

Die Rückkehr in die Stadt, in der er noch immer eine Wohnung besitzt, war für Mark Streit wenig erfreulich. Nach einem torlosen ersten Drittel erzielten die Philadelphia Flyers, für die der Berner Verteidiger seit 2013 dreieinhalb Saisons spielte, im zweiten und dritten Abschnitt je zwei Treffer und gerieten nie in Gefahr zu verlieren. Flyers-Goalie Steve Mason wehrte für seinen Shutout 23 Schüsse ab.

Streit kam in der zweiten Abwehrreihe gut 20 Minuten zum Einsatz und blockte sechs Schüsse ab, blieb aber offensiv unauffällig. Die Penguins sind trotz der Niederlage noch immer auf Playoff-Kurs. Philadelphia wahrte sich seine Chancen, liegt aber fünf Punkte hinter dem letzten Wildcard-Platz.

Im Duell von zwei der schlechtesten Teams der Western Conference besiegte die Colorado Avalanche mit Sven Andrighetto die Detroit Red Wings 3:1.

(SDA)