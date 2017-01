Streusalz mit Schinkenduft macht Hunde verrückt

Dass es in der slowenischen Kleinstadt Sezana an der italienischen Grenze zu einer Winterdienst-Panne gekommen ist, dürfte allen stinken: Denn auf die verschneiten Strassen wurde versehentlich Salz aus einer Schinkenfabrik gestreut. Nun da der Schnee langsam schmilz, riecht es im ganzen Ort penetrant nach Schinken. Was für die Bewohner alles andere als angenehm ist, sorgt bei den Hunden des Ortes für grosse Freude. Denn nicht nur wegen des Schinkendufts flippen die Hunde aus, sondern auch, weil auf den Strassen überall kleine Schinkenstückchen herumliegen.

Dass es überhaupt zu diesem Missgeschick kommen konnte, liegt daran, dass sich der Winterdienst des Ortes vor einigen Jahren Salz aus der örtlichen Fabrik geborgt hat, das normalerweise zur Herstellung von luftgetrocknetem Schinken verwendet wird. Inzwischen haben die zuständigen Mitarbeiter allerdings vergessen, dass das Salz aus der Schinkenfabrik stammt und verstreuten es in der ganzen Stadt. Als der Fehler bemerkt wurde, war es jedoch bereits zu spät.

(red.)