Zürcher gewinnt Studenten-Oscar

In "Facing Mecca" hilft der Rentner Roli (Bild: Peter Freiburghaus) dem syrischen Flüchtling Fareed, seine Frau nach muslimischem Brauch zu beerdigen. Erstes von vielen Problemen: In welcher Richtung liegt überhaupt Mekka? (Screenshot Trailer) © Screenshot Trailer

«Facing Mecca», der Abschlussfilm des Zürchers Jan-Eric Mack an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), erhält einen Studenten-Oscar in der Kategorie “Narrative (International Film Schools)”. Die Preisübergabe findet am 12. Oktober in Beverly Hills statt.