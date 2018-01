Nicht alle Schwangeren verzichten auf Alkohol

Laut einer Studie verzichten nicht alle Frauen in der Schwangerschaft auf Alkohol und Tabakwaren. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Nicht jede Frau verzichtet während der Schwangerschaft auf Alkohol. In einer Studie der Forschungsgruppe Geburtshilfe der Universität Zürich gab beispielsweise rund jede zehnte befragte Schwangere an, in den sieben Tagen zuvor Wein getrunken zu haben.