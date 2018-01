Suche nach «Topmodel» startet im Herbst

Ab kommendem Herbst wird «Switzerland’s next Topmodel» gesucht. Schon im vergangenen Jahr wurde der Start der neuen Castingshow angekündigt – nun kann man sich offiziell für «SNTM» bewerben. Welcher Typ gesucht ist, erklärt Andrea Hämmerli, Geschäftsführerin von Pro Sieben Schweiz, gegenüber 20 Minuten: «Die Person sollte eine moderne, aufgeschlossene Schweiz repräsentieren und eine gute Portion Glamour ausstrahlen.»

Wer wird die Modelmama?

Anders als beim deutschen Format werden hierzulande nicht nur junge Frauen ans Casting zugelassen, sondern auch Männer. Dieses Konzept verfolgen bereits «America’s next Topmodel» und «Austria’s next Topmodel». Wer die Teilnehmer als Schweizer Pendant zur Deutschen Jurorin und «Modelmama» Heidi Klum bewerten wird, ist unklar. Auch die übrigen Mitglieder der Jury bleiben noch ein Geheimnis.

«Supermodel» – Nach zwei Staffeln abgesetzt

Eine Castingshow, in der nach einem Model gesucht wird, gab es in der Schweiz schon einmal. Vor etwa zehn Jahren zeigte der Sender 3+ die Show «Supermodel». Als Modelmama fungierte damals das Deutsche Topmodel Franziska Knuppe. In den Jahren 2007 und 2008 wurden je eine Staffel von «Supermodel» ausgestrahlt – danach wurde die Sendung abgesetzt. Ob die Suche nach dem Topmodel das heutige Publikum stärker begeistern wird als vor einem Jahrzehnt, wird sich ab Herbst zeigen.