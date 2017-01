Suche nach vermisstem Flug MH370 eingestellt

Ein Soldat sucht die Meeresoberfläche im März 2014 nach dem vermissten Flug MH370 ab. Die Suche wird nun eingestellt. (Archiv) © KEYSTONE/AP/ROB GRIFFITH

Fast drei Jahre nach dem ungeklärten Verschwinden des Flugs MH370 der Fluglinie Malaysia Airlines ist die Suche nach der Maschine eingestellt worden. Das teilte die Koordinierungsstelle für die Suche am Dienstag in Australien mit.An Bord der Maschine, die am 8.