Nordkorea zu atomarer Abrüstung bereit

Ein Gipfeltreffen zwischen Kim (l.) und Moon (r.) steht bevor: Stampft Nordkorea tatsächlich sein Atombomben-Programm ein? © KEYSTONE/AP/AHN YOUNG-JOON

Nordkorea strebt nach den Worten des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In eine komplett atomwaffenfreie koreanische Halbinsel an. Es stelle dafür auch keine Bedingungen wie beispielsweise den Abzug der US-Soldaten, sagte Moon am Donnerstag.