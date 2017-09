Patrick Frost, Chef der Swiss Life, muss sich mit der US-Justiz über die Vergangenheit des Konzerns unterhalten. (Archiv) © KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

Der Lebensversicherungskonzern Swiss Life ist von der US-Justiz kontaktiert worden wegen des grenzüberschreitenden Geschäfts mit US-Kunden.Swiss Life werde mit dem amerikanischen Department of Justice (DOJ) kooperieren, schreibt der Versicherer in einer Mitteilung am Donnerstag.