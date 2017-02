Switcher-Restposten geht in den Balkan

Der Restposten von 467'000 Switcher-Kleidungsstücken konnte nur als Ganzes ersteigert werden. (Archiv) © KEYSTONE/CHRISTIAN BRUN

Nach dem Konkurs der Kleidermarke Switcher ist ein grosser Restposten am Montag in Lausanne für 250’000 Franken versteigert worden. Die rund 467’000 Kleidungsstücke sollen nun in den Kosovo und nach Albanien und Mazedonien gehen.«Das sind sehr gute Kleider von hoher Qualität.