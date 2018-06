Tabubruch: Danny Rose spricht über Depressionen

Englands Danny Rose offenbarte am Medientag der englischen Nationalmannschaft den anwesenden Journalisten seine Gefühle © KEYSTONE/AP PA/MIKE EGERTON

Nach einer Knieverletzung und persönlichen Schicksalsschlägen stürzt Danny Rose in eine Depression. Kurz vor der WM in Russland wagt der englische Internationale den Schritt an die Öffentlichkeit. Danny Rose hat in einem Interview offenbart, an Depressionen gelitten zu haben.