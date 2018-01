Talentmanager per sofort ersetzt

Marcel Herzog war bis 2017 Torwart beim FC St.Gallen, seinen Rücktritt aus dem Profi-Sport gab er vor etwa einem Jahr. Seitdem arbeitete er bei Future Champs Ostschweiz als «Verantwortlicher Persönlichkeitsentwicklung».

Der neue Sportchef Alain Sutter hat sich laut einer Medienmitteilung des FC St.Gallen aufgrund der bisherigen Laufbahn Herzogs für ihn entschieden. «Marcel Herzog ist aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als Profi im In- und Ausland, seinem Werdegang, den er mit einem Psychologie-Studium abgeschlossen hat, sowie seinem Charakter prädestiniert für diesen verantwortungsvollen Job», sagt Alain Sutter.

Sein Vorgänger Kristijan Djordjevic wurde per sofort freigestellt. «Ich möchte mich an dieser Stelle explizit bei Kristijan Djordjevic für die geleistete Arbeit bedanken, für mich war der Wechsel aber auch im Hinblick auf die Bedeutung, die wir der Integration von jungen Spielern beimessen, unerlässlich», wird Alain Sutter in der Mitteilung zitiert.

Dass Djordjevic in der Folge freigestellt wird, sei üblich, sagt der FCSG-Mediensprecher Daniel Last. «Djordjevic hat nicht etwa einen Fehler gemacht, es ist normal, dass man einen Vorgänger bei einem Wechsel freistellt.»

Marcel Herzog wird am Mittwoch mit der Mannschaft ins Trainingslager reisen und ist per sofort in den Staff von Giorgio Contini integriert. «Es freut mich, dass man mir das Vertrauen schenkt und ich fokussiere mich ab sofort voll auf diese neue Herausforderung», sagt Marcel Herzog über seinen neuen Job.

(red)