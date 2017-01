Demo in Washington gegen Abtreibung

Die Abtreibungsgegner demonstrieren vor dem Obersten Gericht. © KEYSTONE/AP/ANDREW HARNIK

Die Abtreibungsgegner in den USA haben bei ihrem jährlichen Protestmarsch prominente Unterstützung erhalten: Vize-Präsident Mike Pence sagte am Freitag vor zehntausenden Demonstranten in Washington: «Wir stehen an einem historischen Wendepunkt.»