Mit einem Schweigemarsch fordern Tausende Aufklärung über den Verbleib der während der Militärdiktatur in Uruguay "Verschwundenen". © KEYSTONE/EPA EFE/FEDERICO ANFITTI

Tausende Demonstranten haben am Samstag in Uruguay mit einem Schweigemarsch an die Opfer der Militärdiktatur erinnert. Die Teilnehmer, die am Abend durch die Hauptstadt Montevideo zogen, trugen Plakate mit den Fotos vieler «Verschwundener» und ihren Namen.