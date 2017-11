Thiem findet gegen Dimitrov nicht aus dem Loch

Grigor Dimitrov ballt bei seinem Auftakt in die ATP Finals die Faust © KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Dominic Thiem findet auch an den ATP Finals nicht aus dem Loch, in dem sich der Österreicher seit der Halbfinal-Qualifikation am French Open befindet. Er verliert gegen Grigor Dimitrov 6:3, 5:7, 7:5.