Der FC St.Gallen festigt seinen Tabellenplatz

Miralem Sulejmani trifft in Lugano zur YB-Führung © Keystone/KEYSTONE/TI-PRESS/GABRIELE PUTZU

Der FC St. Gallen und die Young Boys festigen mit ihren Auftritten ihre Position in der Super League. Die Berner siegen in Lugano 2:0, St. Gallen holt in Thun beim 2:2 einen Punkt.