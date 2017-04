Thurgauer Gemeinden gehen die Ärzte aus

Viele Thurgauer Gemeinden haben bereits heute keinen Arzt mehr © Joerg Koch/dapd (Symbolbild)

In 40 Prozent der Thurgauer Gemeinden gibt es heute keinen Hausarzt mehr. Dies zeigt eine Umfrage in allen 80 Gemeinden des Kantons. Wegen des zunehmenden Ärztemangels droht in den nächsten Jahren eine Verschlechterung der medizinischen Versorgung.