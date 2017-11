Thurgauer lösen Bündner in Bondo ab

Das Aufräumen ist eine heikle Angelegenheit. © KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Der Felssturz in Bondo im August lässt die Gemeinde noch immer nicht in Ruhe. Die Bündner Zivilschützer sind am Ende ihrer Kräfte. Der Kanton Graubünden hat deshalb den Kanton Thurgau um Hilfe gebeten. 270 Thurgauer Zivilschützer werden die Bündern ablösen.