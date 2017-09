Thurgauer Menüs über den Wolken

Nachdem der Kanton Thurgau bereits im Sommer 2003 zu Gast an Bord war, wird er von heute bis Anfang Dezember erneut kulinarisch bei Swiss International Air Lines vertreten sein, teilte die Fluggesellschaft mit. Christian Kuchler von der Taverne zum Schäfli in Wigoltingen ist mit 18 «Gault&Millau»-Punkten und einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden und hat für die Swiss-Gäste der First- und Business-Class spezielle Menüs kreiert.

Das gibt’s ab sofort auf Langstreckenflügen zu essen

Christian Kuchler hat für First-Class-Gäste auf Langstreckenflügen ab der Schweiz eine Auswahl von verschiedenen Menükomponenten zusammengestellt, darunter ein Marroni-Velouté mit Olivenöl als Vorspeise und ein Medaillon vom Rehrücken mit Wacholder-Limonenjus, Safran-Spätzli und Rotkraut als Hauptgang. Als Dessert gibt es ein Joghurt-Mousse mit frischen Früchten, Sternanis-Coulis und Knuspermüesli.

Den Business-Class-Gästen wird ein Sashimi vom Balik-Lachs mit Avocado, Gurke und einer Wasabi-Vinaigrette als Vorspeise serviert. Als Hauptgang steht unter anderem ein Zanderfilet mit Räucherstör-Sauce, Kartoffel mit Safran und Rosmarin sowie Champagnerkraut von Christian Kuchler zur Auswahl. Zum Dessert gibt es eine Schokoladen-Nougat-Schnitte mit Knuspermüesli und Kalamansi-Perlen.

Apfelspezialitäten auf Europaflügen

Im Rahmen des kulinarischen Konzepts Swiss Traditions bringt die Fluggesellschaft immer wieder Schweizer Küche an Bord – auch auf einigen Europaflügen. Vom 11. bis 24. Oktober 2017 werden Apfelspezialitäten aus dem Kanton Thurgau aufgetischt. So wird beispielsweise Kalbfleisch an Apfel-Vinaigrette und Hirsesalat serviert. Bei längeren Europaflügen haben Gäste die Wahl zwischen einem Thurgauer Sauerbraten mit Kartoffel-Apfel-Selleriegratin oder einem Chäs-Chnöpfli-Gratin mit Apfelschnitzen. Als Dessert erwartet die Gäste eine Apfelschnitte mit Süssmostcreme.

(red.)