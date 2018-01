Thurgauer Polizei schnappt Entführer bei Geldübergabe

Die Thurgauer Polizei hat in der Nacht auf Samstag in Arbon TG am Bodensee eine Entführung bei der Geldübergabe beendet. © SWISSTOPO

Die Thurgauer Polizei hat in der Nacht auf Samstag in Arbon am Bodensee eine Entführung bei der Geldübergabe unblutig beendet. Das 21-jährige Opfer war in Winterthur von vier Männern überwältigt worden. Die Entführer wurden verhaftet.