Tiere aus Hefenhofen von den Alpen zurück

«Das Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden überführte die Tiere an neue Standorte in Bündner Talbetrieben», schreibt der Kanton Graubünden in einer Mitteilung. Dort bleiben sie, bis der Kanton Thurgau über das weitere Vorgehen entscheidet. Aufgrund des schlechten Wetters mussten die Alpbetriebe ihre Sömmerungen in den letzten Tagen beenden. Deshalb mussten für die Tiere aus dem Betrieb von U. K. in Hefenhofen Lösungen entwickelt werden, die eine vorübergehende tierschutzkonforme Haltung der Tiere ermöglichen.

Dabei wurden die Rinder direkt in die Betriebe der neuen Eigentümer überführt. Die Pferde von der Alp im Engadin wurden in einen Betrieb im Tal gebracht. Für die Pferde aus den Davoser Alpen konnte eine Lösung auf einem Pferdebetrieb im Bündner Rheintal gefunden werden. Die Tiere wurden am Mittwoch durch das Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit an den neuen Standort transportiert.

Die temporäre Haltung der Pferde an den neuen Standorten erfolgt im Auftrag und in Absprache mit dem Kanton Thurgau und bleibt solange bestehen, bis das weitere Vorgehen durch die Behörden des Kantons Thurgau bestimmt ist.

(saz/pd)